Amazon soutenu par un partenariat majeur avec OpenAI

Amazon grimpe de 4% à Wall Street, salué pour l'annonce par sa filiale de cloud Amazon Web Services (AWS) d'un partenariat stratégique pluriannuel avec OpenAI, représentant un engagement de 38 milliards de dollars de ce dernier.



'Ce partenariat stratégique pluriannuel permet à OpenAI d'accéder immédiatement et de façon croissante à l'infrastructure de classe mondiale d'AWS pour ses charges de travail d'intelligence artificielle avancées', explique le géant technologique.



AWS fournira à l'entreprise créatrice de ChatGPT des UltraServer Amazon EC2, dotés de centaines de milliers de puces, et la possibilité de monter jusqu'à des dizaines de millions de processeurs pour ses charges de travail d'IA générative avancées.



Dans le cadre de ce nouvel accord qui connaîtra une croissance continue au cours des sept prochaines années, OpenAI 'augmentera rapidement sa capacité de calcul tout en bénéficiant du prix, des performances, de l'évolutivité et de la sécurité d'AWS'.



'Le leadership d'AWS en matière d'infrastructure cloud, combiné aux avancées pionnières d'OpenAI en matière d'IA générative, aidera des millions d'utilisateurs à continuer de tirer parti de ChatGPT', estime ainsi Amazon.