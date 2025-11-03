Amazon grimpe de 4% à Wall Street, salué pour l'annonce par sa filiale de cloud Amazon Web Services (AWS) d'un partenariat stratégique pluriannuel avec OpenAI, représentant un engagement de 38 milliards de dollars de ce dernier.
'Ce partenariat stratégique pluriannuel permet à OpenAI d'accéder immédiatement et de façon croissante à l'infrastructure de classe mondiale d'AWS pour ses charges de travail d'intelligence artificielle avancées', explique le géant technologique.
AWS fournira à l'entreprise créatrice de ChatGPT des UltraServer Amazon EC2, dotés de centaines de milliers de puces, et la possibilité de monter jusqu'à des dizaines de millions de processeurs pour ses charges de travail d'IA générative avancées.
Dans le cadre de ce nouvel accord qui connaîtra une croissance continue au cours des sept prochaines années, OpenAI 'augmentera rapidement sa capacité de calcul tout en bénéficiant du prix, des performances, de l'évolutivité et de la sécurité d'AWS'.
'Le leadership d'AWS en matière d'infrastructure cloud, combiné aux avancées pionnières d'OpenAI en matière d'IA générative, aidera des millions d'utilisateurs à continuer de tirer parti de ChatGPT', estime ainsi Amazon.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (52,7%) et de produits (47,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (69,3%), Allemagne (6,5%), Royaume-Uni (5,9%), Japon (4,7%) et autres (13,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.