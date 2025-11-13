Racheté par Skydance à l'issue d'un feuilleton épique et à haut suspense, le groupe propriétaire du réseau CBS, des studios éponymes et de la plateforme de streaming Paramount+ publiait hier ses premiers résultats trimestriels.

Résultats du reste largement illisibles, tant par l'effet du changement de périmètre que parce que la durée de la période fiscale ne s'étend ici que sur huit semaines.

Ce que l'on sait, son directeur général David Ellison l'a répété, c'est que le nouveau groupe entend mettre le paquet sur la production de nouveaux contenus, et bien sûr accélérer encore plus fort dans le streaming pour espérer peser face à Netflix et Disney.

Il aura cependant fort à faire, car le nombre d'abonnés de Paramount+ stagne depuis douze mois, tandis que le déclin de l'activité réseaux télévisés - qui pèse toujours 57% du chiffre d'affaires consolidé - s'accélère encore davantage, avec des revenus en baisse de 502 millions de dollars sur les trois derniers mois.

Pour 2026, Paramount Skydance projette un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars, et un profit d'exploitation ajusté de 3,5 milliards. C'est dire que, malgré des hausses de prix bien absorbées par les abonnés streaming, celles-ci suffiront à peine à combler le déclin de l'activité réseaux télévisés ; les gains obtenus d’un côté sont immédiatement vampirisés de l’autre.

Les progrès au niveau des marges seront donc à aller chercher au niveau des coûts d'exploitation. Or un tel effort semble difficilement compatible avec la nécessité d'investir encore davantage dans la technologie - autre priorité désignée comme urgente et stratégique par David Ellison.

Paramount Skydance préparerait en outre un rachat de Warner Bros Discovery. Vu sa situation financière précaire - la dette nette représente un multiple d'environ quatre fois le profit d'exploitation ajusté - on voit mal comment le groupe pourrait financer une telle transaction, sauf à faire appel aux poches profondes de Larry Ellison ou d'un autre chevalier blanc.

Un tel scénario contrarierait les plans de David Zaslav, le directeur général de Warner Bros Discovery. Celui-ci avait prévu de scinder son groupe en deux dès l'an prochain, et ainsi de se débarrasser de l'activité réseaux télévisés pour ne se concentrer que sur le streaming et son joyau de la couronne HBO.

Le secteur des médias est réputé pour ses méga-fusions qui échouent. Si la stratégie de Warner Bros de se repositionner en pure player du streaming fait sens, celle de Paramount Skydance de doubler la mise sur l'activité télévision en déclin rapide et structurel interroge forcément, nonobstant toutes les ‘synergies’ promises.

Un temps pressentis comme potentiels acquéreurs, Apple et Netflix ont tous deux démenti la possibilité d'un rachat de Warner Bros Discovery.