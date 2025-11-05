AMD (Advanced Micro Devices) dévoile un BPA ajusté en hausse de 30% à 1,20 dollar au titre du 3e trimestre 2025, un niveau dépassant sensiblement l'estimation moyenne des analystes, avec une marge brute ajustée stable à 54%.
Les revenus du fabricant de puces se sont accrus de 36% à 9,25 milliards de dollars, les croissance des segments clients et jeux (+73%) et centres de données (+22%) ayant largement compensé un repli du segment embarqué (-8%).
'Nous avons réalisé un trimestre exceptionnel, avec des revenus et une rentabilité records reflétant une demande généralisée pour nos processeurs EPYC et Ryzen hautes performances et nos accélérateurs Instinct AI', commente sa PDG Lisa Su.
'Nos investissements continus dans l'IA et le calcul haute performance génèrent une croissance significative et positionnent AMD pour générer de la valeur à long terme', souligne de son côté sa directrice financière Jean Hu.
Pour les trois derniers mois de 2025, AMD prévoit un chiffre d'affaires d'environ 9,6 milliards de dollars, à plus ou moins 300 millions près (impliquant une croissance de 25% en rythme annuel), et une marge brute non-GAAP de l'ordre de 54,5%.
Advanced Micro Devices, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs et de microprocesseurs. Le groupe propose des processeurs, des puces, des cartes, des produits de connexion, des adaptateurs, etc. destinés notamment aux ordinateurs, aux serveurs, aux stations de travail, aux téléphones et aux consoles de jeux.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (33,7%), Chine (24,2%), Singapour (14%), Taiwan (12,8%), Japon (6,9%), Europe (6,3%) et autres (2,1%).
