AMD aurait conclu un accord majeur avec Anthropic, selon le WSJ
Le fabricant de semi-conducteurs et de microprocesseurs AMD (Advanced Micro Devices) aurait conclu un accord majeur avec Anthropic, la société qui développe l'intelligence artificielle Claude, selon un article du Wall Street Journal (WSJ).
Ce dernier précise que cet accord porterait sur la fourniture par AMD de serveurs d'IA pour une valeur de plusieurs dizaines de MdsUSD, représentant une capacité pouvant atteindre 2 gigawatts de puces de dernière génération, baptisées Instinct MI450, qui seraient livrées à partir du 1er semestre 2027.
Toujours d'après le quotidien économique new-yorkais, ce partenariat permettrait de renforcer la position concurrentielle d'AMD face au leader du secteur des puces pour l'IA, Nvidia, tout en fournissant à Anthropic une puissance de calcul dont elle a grandement besoin.
Le WSJ ajoute que cet accord d'approvisionnement s'accompagnerait d'un investissement pouvant atteindre 5 MdsUSD de la part d'AMD dans Anthropic, son premier investissement dans cette entreprise spécialisée dans l'IA, au fur et à mesure du franchissement de certaines étapes de déploiement.
Advanced Micro Devices, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs et de microprocesseurs. Le groupe propose des processeurs, des puces, des cartes, des produits de connexion, des adaptateurs, etc. destinés notamment aux ordinateurs, aux serveurs, aux stations de travail, aux téléphones et aux consoles de jeux.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (32,8%), Chine (22,4%), Taiwan (15%), Singapour (12,4%) et autres (17,4%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.