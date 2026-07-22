Ce dernier précise que cet accord porterait sur la fourniture par AMD de serveurs d'IA pour une valeur de plusieurs dizaines de MdsUSD, représentant une capacité pouvant atteindre 2 gigawatts de puces de dernière génération, baptisées Instinct MI450, qui seraient livrées à partir du 1er semestre 2027.

Toujours d'après le quotidien économique new-yorkais, ce partenariat permettrait de renforcer la position concurrentielle d'AMD face au leader du secteur des puces pour l'IA, Nvidia, tout en fournissant à Anthropic une puissance de calcul dont elle a grandement besoin.

Le WSJ ajoute que cet accord d'approvisionnement s'accompagnerait d'un investissement pouvant atteindre 5 MdsUSD de la part d'AMD dans Anthropic, son premier investissement dans cette entreprise spécialisée dans l'IA, au fur et à mesure du franchissement de certaines étapes de déploiement.