AMD conclut un partenariat stratégique avec OpenAI

AMD et OpenAI annoncent un accord de 6 gigawatts pour alimenter l'infrastructure d'IA de nouvelle génération d'OpenAI à travers plusieurs générations de GPU AMD Instinct. Le premier déploiement de GPU AMD Instinct MI450 pour 1 gigawatt devrait commencer au second semestre 2026.



'Le solide leadership d'AMD dans les systèmes de calcul haute performance et les recherches et avancées pionnières d'OpenAI en matière d'IA générative placent les deux sociétés à l'avant-garde de cette période importante et charnière pour l'IA', expliquent-ils.



Dans le cadre de l'accord, afin d'aligner davantage leurs intérêts stratégiques, AMD a émis au profit d'OpenAI un bon de souscription pour un maximum de 160 millions d'actions ordinaires AMD, structurées pour être acquises au fur et à mesure que des étapes spécifiques sont atteintes.



'La première tranche est acquise avec le déploiement initial de 1 gigawatt, et les tranches supplémentaires sont acquises à mesure que les achats atteignent 6 gigawatts', précisent les deux sociétés technologiques.



L'acquisition est également liée à l'atteinte par AMD de certains objectifs de cours de l'action et à la réalisation par OpenAI des étapes techniques et commerciales nécessaires pour permettre les déploiements d'AMD à grande échelle.