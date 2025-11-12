AMD entouré après ses objectifs à long terme

AMD (Advanced Micro Devices) grimpe de près de 8% en début de séance à Wall Street, entouré au lendemain de la présentation par le fabricant de puces de ses objectifs à long terme, à l'occasion de sa journée analystes.



Pour les 3 à 5 prochaines années, il indique viser un taux de croissance annuel composé (TCAC) du chiffre d'affaires supérieur à 35%, une marge d'exploitation non GAAP de plus de 35% et un BPA non GAAP supérieur à 20 dollars.



Sur la base de son portefeuille de produits de pointe, le groupe prévoit des TCAC de plus de 60% pour son activité de centres de données et de plus de 10% pour ses activités 'embedded' et 'client & gaming'.



Alors qu'AMD étend son portefeuille de processeurs multigénérationnels AMD EPYC, il vise une part de marché de plus de 50% des revenus des processeurs pour serveurs. Dans le domaine de l'IA des data centers, il vise un TCAC de plus de 80% des revenus.



'Avec le plus large portefeuille de produits et l'approfondissement de nos partenariats stratégiques, AMD est particulièrement bien placé pour diriger la prochaine génération de calcul haute performance et d'IA', affirme sa PDG Lisa Su.