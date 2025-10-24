L’action d’Advanced Micro Devices a bondi de plus de 6% vendredi, après la révélation d’un rapport indiquant qu’IBM utiliserait les puces FPGA d’AMD pour exécuter des algorithmes d’informatique quantique. Selon Reuters, une étude à paraître la semaine prochaine démontrera qu’IBM parvient à faire tourner un algorithme de correction d’erreurs quantiques à l’aide des circuits programmables d’AMD, une avancée technique susceptible d’accélérer la convergence entre informatique classique et quantique. Le titre IBM a gagné 7%, signant sa meilleure séance depuis janvier.

Ni AMD ni IBM n’ont confirmé l’information, mais les deux groupes avaient annoncé en août un partenariat stratégique pour développer des solutions combinant leurs technologies respectives. IBM prévoit de lancer un ordinateur quantique d’ici 2029. Cette annonce relance l’intérêt des investisseurs pour le secteur, alors que la concurrence s’intensifie entre les géants du numérique. Alphabet, Microsoft et Amazon investissent massivement pour atteindre le premier système véritablement opérationnel, chacun ayant récemment dévoilé de nouveaux prototypes.

L’enthousiasme s’est propagé à l’ensemble du compartiment boursier lié au quantique : D-Wave Quantum, Rigetti Computing et IonQ ont également progressé vendredi. Ce mouvement intervient dans un contexte de regain d’attention médiatique autour du secteur, quelques jours après que l’administration Trump a démenti envisager des prises de participation dans des entreprises de l’informatique quantique.