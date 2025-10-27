AMD annonce la finalisation de la cession de l'activité de fabrication d'infrastructures de centres de données de ZT Systems à Sanmina, une transaction que le groupe avait annoncé en mai dernier pour trois milliards de dollars en cash et en actions.
Dans le cadre de la transaction, AMD précise conserver les équipes de conception et d'habilitation client de classe mondiale de ZT Systems afin d'accélérer la qualité et le délai de déploiement des systèmes d'IA d'AMD pour les clients cloud.
De plus, Sanmina devient un partenaire de fabrication privilégié pour l'introduction de nouveaux produits (NPI) pour les solutions d'IA d'AMD à l'échelle du cloud et du cluster afin de renforcer davantage l'écosystème AMD de partenaires ODM et OEM.
Advanced Micro Devices, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs et de microprocesseurs. Le groupe propose des processeurs, des puces, des cartes, des produits de connexion, des adaptateurs, etc. destinés notamment aux ordinateurs, aux serveurs, aux stations de travail, aux téléphones et aux consoles de jeux.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (33,7%), Chine (24,2%), Singapour (14%), Taiwan (12,8%), Japon (6,9%), Europe (6,3%) et autres (2,1%).
