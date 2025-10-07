AMD : Jefferies relève son conseil après l'accord avec OpenAI

Jefferies relève son conseil sur AMD (Advanced Micro Devices) de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 170 à 300 dollars, au lendemain de l'annonce du partenariat stratégique entre le fabricant de puces et OpenAI.



'Nous avons relevé nos estimations la semaine dernière, mais ne pouvions pas alors prendre en compte l'essor de l'IA. Cela a clairement changé avec les plans d'OpenAI d'acheter 6 GW (80 à 100 milliards de dollars) d'équipements AMD', explique le broker.



'AMD devra encore franchir des étapes, mais ce partenariat constitue une forte validation de sa feuille de route en matière d'intelligence artificielle et du niveau de demande en IA en général', poursuit-il.



