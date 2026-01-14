AMD s'associe à Tata Consultancy Services pour développer l'IA
AMD fait part d'une collaboration avec Tata Consultancy Services (TCS) pour "aider les entreprises à étendre l'adoption de l'IA des pilotes à la production, à moderniser leurs environnements et à construire des lieux de travail numériques sécurisés et performants".
Ils prévoient de codévelopper des solutions d'IA et d'IA générative en combinant l'expertise de TCS, ses capacités d'intégration de systèmes et son écosystème mondial d'innovation avec un portefeuille de produits de calcul haute performance et d'IA d'AMD.
Ensemble, les deux groupes aideront les entreprises à moderniser le cloud hybride et les environnements en périphérie, à déployer des solutions de travail alimentées par l'IA et à accélérer l'innovation sur des charges de travail cloud-to-edge.
"Grâce à notre collaboration avec TCS, nous aidons nos clients à traduire l'innovation en IA en nouvelles opportunités de croissance dans divers secteurs", commente Lisa Su, la PDG du fabricant américain de semiconducteurs.
Advanced Micro Devices, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs et de microprocesseurs. Le groupe propose des processeurs, des puces, des cartes, des produits de connexion, des adaptateurs, etc. destinés notamment aux ordinateurs, aux serveurs, aux stations de travail, aux téléphones et aux consoles de jeux.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (33,7%), Chine (24,2%), Singapour (14%), Taiwan (12,8%), Japon (6,9%), Europe (6,3%) et autres (2,1%).
