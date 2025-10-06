L’action AMD a bondi de 25% lundi matin à la suite de l’annonce d’un accord de grande ampleur avec OpenAI, qui prévoit une prise de participation potentielle de 10% dans le fabricant de puces. La startup dirigée par Sam Altman déploiera jusqu’à 6 gigawatts de GPU AMD Instinct sur plusieurs générations de matériel, dont 1 gigawatt dès 2026. L’opération, l’une des plus importantes jamais conclues dans le secteur de l’IA, marque une étape clé dans la stratégie de diversification d’OpenAI face à la domination de Nvidia.

Pour concrétiser l’accord, AMD a émis à destination d’OpenAI un bon de souscription de 160 millions d’actions ordinaires, exerçable en plusieurs tranches à mesure de la progression du projet. Si l’ensemble des bons est activé, OpenAI détiendra environ 10% du capital d’AMD. Sam Altman a salué le leadership technologique du groupe, tandis que Lisa Su, directrice générale d’AMD, a décrit un partenariat "gagnant-gagnant" soutenant une expansion industrielle sans précédent dans l’IA.

Cette collaboration s’inscrit dans un plan d’investissement massif d’OpenAI, estimé à près de 1 000 milliards de dollars, comprenant déjà un contrat de 10 gigawatts avec Nvidia. Le rapprochement illustre la forte interdépendance du secteur, où un cercle restreint d’acteurs, OpenAI, AMD, Nvidia, Oracle et Broadcom, concentre capitaux, production et infrastructures. Si cette circularité renforce la puissance de l’écosystème, elle accroît aussi les risques systémiques. Pour AMD, l’accord représente une percée stratégique et une validation majeure de sa gamme Instinct, alors que la société ambitionne de s’imposer durablement sur le marché des accélérateurs d’IA.