AMD a présenté mardi des objectifs de croissance ambitieux à l’horizon 2030, misant sur l’essor de ses activités dans les centres de données et les technologies liées à l’intelligence artificielle. À l’occasion de sa journée investisseurs, le groupe a annoncé viser une croissance annuelle moyenne de 35% de son chiffre d’affaires au cours des trois à cinq prochaines années, un bénéfice par action supérieur à 20 dollars, et une marge opérationnelle de plus de 35%. L’annonce a été bien accueillie par les marchés, avec un bond de plus de 6% du titre dans les échanges avant-Bourse mercredi.

Le segment des centres de données est au cœur de cette stratégie, avec une croissance annuelle moyenne attendue de plus de 60%, et des revenus liés à l’IA en hausse de plus de 80%. AMD prévoit une adoption croissante de ses produits AMD Instinct dans ce domaine et estime que le marché adressable des centres de données passera de 200 à 1 000 milliards de dollars d’ici 2030. Les segments client, gaming et intégré devraient quant à eux croître de plus de 10% par an. AMD ambitionne également d’atteindre plus de 50% de part de marché sur les processeurs pour serveurs avec ses puces EPYC, et plus de 40% sur les processeurs clients grâce à l’expansion de la gamme Ryzen.

La société vise par ailleurs plus de 70% de part de marché dans le calcul adaptatif, tout en renforçant ses activités intégrées. Si les analystes saluent la clarté de la vision stratégique, certains, comme Matt Bryson de Wedbush Securities, soulignent que la cadence rapide attendue laisse peu de place aux erreurs. La banque d’investissement a toutefois confirmé sa recommandation "surperformance" sur le titre AMD, avec un objectif de cours maintenu à 290 dollars sur douze mois.