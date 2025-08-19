Un peu plus d'un an après son entrée en Bourse à New York, Amer Sports semble au-dessus de la mêlée par rapport aux concurrents. Innovation soutenue, stratégie lifestyle efficace, le modèle séduit toujours, même si les investisseurs redoutent un inévitable ralentissement.

Le groupe, structuré autour de trois divisions fortes incarnées chacune par une marque phare, relève pour la deuxième fois de l’année ses prévisions de croissance. Tandis que nombre d’acteurs du secteur ont eu tendance à les réviser à la baisse, Amer Sports vise désormais une hausse du chiffre d’affaires de 20 à 21%, contre 13-15% en début d’exercice.

Wilson, pilier du segment balle et raquette, assure une croissance régulière (+11% ce trimestre) malgré une marge opérationnelle modeste (3%). Ce segment, plus mature, offre stabilité et résilience, quand les deux autres divisions sont des fusées de la croissance.

Deuxième contributeur au chiffre d’affaires, l’outdoor s’impose comme moteur de croissance ce trimestre, portée par Salomon, dont les ventes ont bondi de 35%.

La division vêtements techniques, menée par Arc’teryx, profite elle aussi d’un fort engouement. À l’image d’On ou Hoka (Deckers), la marque bénéficie de la tendance qui pousse à se détourner des acteurs historiques au profit de plus d'originalité, tout en s’appuyant sur un positionnement premium peu concurrencé. Plébiscitées pour leur qualité et leurs technologies, ses nouvelles collections permettent d’atteindre une marge opérationnelle de 14%, contre 5% pour le segment outdoor performance.

Mais cette dynamique est scrutée de près. Si Arc’teryx a largement contribué à la valorisation du titre, ses ventes en direct au consommateur, qui font les marges, ont ralenti. Sa croissance annuelle est désormais attendue au même niveau que celle de l’outdoor.

La Chine, cœur stratégique du groupe détenu à 40% par le conglomérat Anta Sports, est devenue son premier marché. Les ventes y ont progressé de 42% ce trimestre, grâce notamment à une forte popularité de Salomon ces derniers mois. Le groupe y intercepte la tendance à la randonnée et aux sports en extérieur mais également du fait d’avoir un positionnement prix juste inférieur aux acteurs du luxe, largement évités ces derniers trimestres.

Les deux segments devraient croître de 23-24% cette année, un rythme certes impressionnant, mais les investisseurs se questionnent sur le potentiel de hausse de Arc’teryx.

Un repli paraît tout à fait raisonnable compte tenu de la valorisation (50x les profits estimés cette année). Ivan Su, analyste chez Morningstar estime que le groupe devra maintenir une croissance annuelle composée de 20% sur les cinq prochaines années pour maintenir une telle valorisation.