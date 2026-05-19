Amer Sports relève ses objectifs pour 2026 après un 1er trimestre réussi
L'équipementier sportif Amer Sports a annoncé mardi avoir relevé ses prévisions pour 2026 après avoir signé un solide début d'exercice grâce à la vigueur de ses trois principaux moteurs de croissance : Arc'teryx, Salomon et Wilson.
Le groupe basé à New York, qui possède aussi les marques Peak Performance et Atomic, indique avoir non seulement enregistré des ventes solides sur les trois premiers mois de l'année, mais aussi fait progresser ses marges bénéficiaires et son profit par action.
Son chiffre d'affaires trimestriel s'est accru de 32% à près de 1,95 milliard de dollars, dont une hausse de 26% à taux de change constants.
Son bénéfice d'exploitation a augmenté de 50% à 321 millions de dollars, donnant une marge opérationnelle ajustée en progression de 1,6 point à 17,4%.
Son bénéfice par action (BPA) ressort, lui, à 0,38 dollar, à comparer avec un consensus de 0,07 dollar.
Pour l'ensemble de l'exercice, Amer Sports dit viser une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 20% et 22% à données publiées, pour un BPA allant de 1,18 à 1,23 dollar.
Suite à cette publication, l'action avançait de 3,5% mardi matin dans les échanges d'avant-Bourse.
Depuis son introduction à un prix de 13 dollars par action à New York début 2024, le titre a bondi de 153%.
Amer Sports Inc. est un groupe mondial basé en Finlande qui possède des marques de sport et de plein air telles que Arcteryx, Salomon, Wilson, Peak Performance, Atomic, Armada, ATEC, DeMarini, EvoShield et ENVE. La société développe, fabrique et commercialise des équipements de sport et de fitness. Ses produits comprennent des équipements de sport pour le tennis, le badminton, le football, le baseball, le basket-ball, le golf, le football américain, le ski alpin, l'entraînement physique, le cyclisme, la course à pied, la randonnée, le snowboard, le ski de fond et la plongée. Elle propose également des équipements de fitness par l'intermédiaire de magasins d'usine et de sociétés de commerce électronique par l'intermédiaire de clients commerciaux dans des chaînes d'articles de sport, des grandes surfaces, des détaillants spécialisés, des clubs de fitness et des distributeurs. L'entreprise est présente dans le monde entier.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.