American Airlines attendu en hausse à New York après ses résultats trimestriels

Pénalisée par le "shutdown" aux Etats-Unis au 4e trimestre et malgré un lourd repli de ses bénéfices en 2025, la compagnie se montre optimiste et anticipe une forte hausse de son BPA ajusté en 2026. Le titre s'arroge pour l'instant 3,5% en préouverture à Wall Street.

American Airlines a dégagé un bénéfice net GAAP de 111 millions de dollars au cours de l'exercice 2025, un chiffre en baisse de 87% par rapport à 2024, soit un BPA de 0,17$ (vs 1,24$ un an plus tôt).



Sur une base ajustée (non-GAAP), le résultat net annuel ressort à 237 millions USD (supérieur aux attentes), contre 1362 millions USD un an plus tôt, soit une baisse de 82,6%, soit un BPA ajusté de 0,36 USD (vs 1,96 USD un an plus tôt).



De son côté, le chiffre d'affaires annuel a atteint 54,6 MdsUSD en 2025, en hausse de 0,8%.



Le résultat opérationnel ressort à 1,46 MdUSD, en repli de 44%.



La société indique avoir notamment été impactée par le shutdown gouvernemental (-325 MUSD de chiffre d'affaires) au 4e trimestre avec un résultat opérationnel en baisse de 60% sur cette période, à 451 MUSD, malgré un CA record de 14 MdsUSD (+2,5%, conforme aux attentes).



La compagnie précise que sa dette totale a été réduite de 2,1 MdsUSD sur l'exercice, pour s'établir à 36,5 MdsUSD fin décembre. American Airlines prévoit d'atteindre son objectif de dette totale inférieure à 35 MdsUSD en 2026, soit un an plus tôt que prévu.



"La compagnie est positionnée pour une forte progression en 2026 et au-delà", a déclaré le CEO Robert Isom. "Nous avons posé des bases solides et sommes prêts à tirer parti de nos investissements dans l'expérience client, notre réseau, notre flotte, nos partenariats et notre programme de fidélité".



Pour l'année 2026, la société vise un BPA ajusté compris entre 1,70 et 2,70 USD, soit un bond attendu de près de 2 USD au point médian de la fourchette. Le chiffre d'affaires du premier trimestre est anticipé en hausse de 7% à 10% sur un an.