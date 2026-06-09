American Airlines annonce la signature avec Google du plus important accord public de certificats de carburant d'aviation durable (SAFc) jamais conclu entre une compagnie aérienne et un seul client entreprise. L'accord porte sur 35 millions de gallons, soit environ 132 millions de litres, de carburant d'aviation durable (SAF) sur trois ans.
L'opération devrait permettre une réduction d'environ 300 000 tonnes métriques d'émissions équivalent dioxyde de carbone (CO2e). Le carburant sera livré à l'aéroport international O'Hare de Chicago et produit notamment à partir d'huiles de cuisson usagées.
Concrètement, Google bénéficiera des attributs environnementaux associés via les certificats SAFc afin de compenser les émissions liées aux déplacements professionnels de ses salariés. Cet engagement de long terme a également permis à American Airlines de conclure un nouvel accord d'approvisionnement avec Valero Marketing and Supply Company.
Parallèlement, American Airlines souligne avoir mené en 2025, avec Google, Contrails.org et Flightkeys, un essai de 16 semaines visant à réduire les traînées de condensation des avions, aboutissant à une baisse statistiquement significative de 62% de leur formation.
Le titre American Airlines est attendu en hausse de 1,6% à l'ouverture de Wall Street tandis qu'Alphabet, maison-mère de Google, devrait progresser de 0,75%.
American Airlines Group Inc. est une société holding. Son activité principale consiste à exploiter une grande compagnie aérienne de réseau, assurant le transport aérien régulier de passagers et de fret via ses hubs de Charlotte, Chicago, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphie, Phoenix et Washington, D.C., ainsi que par l’intermédiaire de ses aéroports partenaires, notamment à Londres, Doha, Madrid, Seattle/Tacoma, Sydney et Tokyo, entre autres. En collaboration avec ses filiales aériennes régionales et des transporteurs régionaux tiers opérant sous le nom d’American Eagle. Sa division fret propose une large gamme de services de fret et de courrier, avec des installations et des liaisons interlignes disponibles dans le monde entier. Elle exploite environ 977 appareils sur ses lignes principales, avec le soutien de ses filiales régionales et de transporteurs régionaux tiers, qui exploitent ensemble 585 appareils régionaux supplémentaires. Ses filiales comprennent American Airlines, Inc., Envoy Aviation Group Inc., PSA Airlines, Inc. et Piedmont Airlines, Inc.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.