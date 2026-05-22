American Airlines mise sur la diversité pour façonner l'avenir de l'aviation

Le géant américain du transport aérien renforce sa collaboration historique avec l'Organisation des professionnels de l'aérospatiale noire (OBAP) afin de structurer des parcours de carrière durables pour les futurs talents du secteur.

American Airlines annonce avoir accueilli sur son campus Robert L. Crandall plus de 100 jeunes professionnels issus du programme Ascension de l'OBAP. Cet événement de développement professionnel, organisé pour la première fois en dehors de la conférence annuelle de l'association, a permis aux participants de découvrir les coulisses des opérations de la compagnie, qui célèbre son centenaire en 2026.



Les étudiants ont pu échanger avec les dirigeants des opérations de vol et de l'ingénierie, tout en visitant le centre d'opérations intégrées.



"Voir cette prochaine génération de dirigeants sur notre campus renforce la raison pour laquelle investir dans les talents en début de carrière et créer un accès aux opportunités sont si importants alors que nous envisageons nos 100 prochaines années", a commenté Cole Brown, directrice des ressources humaines d'American Airlines.



Concrètement, ce partenariat de long terme vise à accroître la représentation et l'accès aux opportunités au sein de l'industrie aérospatiale, alors que l'OBAP s'apprête à tenir sa 50e conférence annuelle en août à Chicago.