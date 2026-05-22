American Airlines mise sur la diversité pour façonner l'avenir de l'aviation
Le géant américain du transport aérien renforce sa collaboration historique avec l'Organisation des professionnels de l'aérospatiale noire (OBAP) afin de structurer des parcours de carrière durables pour les futurs talents du secteur.
American Airlines annonce avoir accueilli sur son campus Robert L. Crandall plus de 100 jeunes professionnels issus du programme Ascension de l'OBAP. Cet événement de développement professionnel, organisé pour la première fois en dehors de la conférence annuelle de l'association, a permis aux participants de découvrir les coulisses des opérations de la compagnie, qui célèbre son centenaire en 2026.
Les étudiants ont pu échanger avec les dirigeants des opérations de vol et de l'ingénierie, tout en visitant le centre d'opérations intégrées.
"Voir cette prochaine génération de dirigeants sur notre campus renforce la raison pour laquelle investir dans les talents en début de carrière et créer un accès aux opportunités sont si importants alors que nous envisageons nos 100 prochaines années", a commenté Cole Brown, directrice des ressources humaines d'American Airlines.
Concrètement, ce partenariat de long terme vise à accroître la représentation et l'accès aux opportunités au sein de l'industrie aérospatiale, alors que l'OBAP s'apprête à tenir sa 50e conférence annuelle en août à Chicago.
American Airlines Group Inc. est une société holding. Son activité principale consiste à exploiter une grande compagnie aérienne de réseau, assurant le transport aérien régulier de passagers et de fret via ses hubs de Charlotte, Chicago, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphie, Phoenix et Washington, D.C., ainsi que par l’intermédiaire de ses aéroports partenaires, notamment à Londres, Doha, Madrid, Seattle/Tacoma, Sydney et Tokyo, entre autres. En collaboration avec ses filiales aériennes régionales et des transporteurs régionaux tiers opérant sous le nom d’American Eagle. Sa division fret propose une large gamme de services de fret et de courrier, avec des installations et des liaisons interlignes disponibles dans le monde entier. Elle exploite environ 977 appareils sur ses lignes principales, avec le soutien de ses filiales régionales et de transporteurs régionaux tiers, qui exploitent ensemble 585 appareils régionaux supplémentaires. Ses filiales comprennent American Airlines, Inc., Envoy Aviation Group Inc., PSA Airlines, Inc. et Piedmont Airlines, Inc.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.