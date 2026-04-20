American Airlines ne veut pas d'une fusion avec United Airlines
Scott Kirby, le dirigeant de United Airlines, avait laissé entendre fin février, au cours d'un entretien avec Donald Trump, qu'il pourrait être séduit par un rapprochement avec American Airlines. Cette dernière lui a répondu ce weekend en faisant savoir qu'elle n'était pas intéressée.
L'éventuel rapprochement entre les deux compagnies n'est pas du goût d'American Airlines. La compagnie a fait savoir au cours du weekend qu'elle n'était "ni engagée ni intéressée par des discussions concernant une fusion avec United Airlines".
"Bien que des changements sur le marché aérien dans son ensemble puissent s'avérer nécessaires, un rapprochement avec United serait préjudiciable à la concurrence et aux consommateurs, et donc incompatible avec notre compréhension de la philosophie de l'administration à l'égard du secteur et des principes du droit de la concurrence", ajoute American Airlines. La compagnie se dit par ailleurs concentrée sur la mise en oeuvre de ses objectifs stratégiques et sur son positionnement pour assurer sa pérennité.
Le titre Americain Airlines affiche un repli de 16,6% depuis le début de l'année, dans un contexte de hausse du prix du kérosène. United Airlines recule quant à elle de 9% sur la même période.
United Airlines Holdings, Inc. est la société holding de la compagnie aérienne United Airlines, Inc. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers (90,5%) : 181 millions de passagers transportés en 2025 ;
- transport de fret et de courrier (3%) ;
- autres (6,5%) : prestations de maintenance et de réparation des avions, de manutention, de formation de l'équipage, etc.
A fin 2025, le groupe dispose d'une flotte de 1 490 avions.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (59,3%), Atlantique (19,7%), Pacifique (11,6%) et Amérique Latine (9,4%).
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.