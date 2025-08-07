American Airlines ouvre six nouvelles liaisons internationales

Publié le 07/08/2025 à 16:20 Zonebourse.com Partager

American Airlines annonce le lancement de six nouvelles routes vers l'Europe et l'Amérique du Sud à l'été 2026, renforçant ainsi son réseau mondial. La compagnie assure qu'elle sera ainsi la seule à proposer des vols directs entre les États-Unis et Budapest (Hongrie). Elle compte aussi lancer des liaisons vers Prague (République tchèque), Zurich, Milan et Athènes, tout en étendant ses vols estivaux vers Buenos Aires (Argentine).



Les départs se feront depuis Dallas, Miami et Philadelphie, à partir de mai 2026, avec des appareils Boeing 787-8 et 777-200.



American Airlines annonce par ailleurs une hausse de plus de 45% sa capacité premium vers Tokyo pour l'été prochain.