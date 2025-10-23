American Airlines a publié une perte nette moins importante que prévu pour le troisième trimestre et relevé ses prévisions pour la fin de l’année, entraînant une hausse immédiate de son titre de plus de 4% en préouverture de Wall Street. La compagnie table désormais sur un bénéfice par action compris entre 0,45 et 0,75 dollar au quatrième trimestre, contre 0,31 dollar anticipé par les analystes, et prévoit pour l’ensemble de l’exercice un bénéfice entre 0,65 et 0,95 dollar, nettement au-dessus du consensus de 0,43 dollar.

Sur la période, la compagnie a enregistré une perte de 114 millions de dollars, soit 0,17 dollar par action, inférieure à la perte attendue de 0,28 dollar. Le chiffre d’affaires atteint 13,69 milliards de dollars, en légère hausse de 0,3% sur un an et supérieur aux estimations. American Airlines prévoit par ailleurs une augmentation de capacité de 3% à 5% au quatrième trimestre, estimant que la demande reste suffisante pour soutenir cette expansion prudente.

Ces résultats interviennent dans un contexte de transformation du marché aérien, marqué par une saisonnalité plus marquée et une demande estivale moins stable. Après avoir abaissé ses prévisions en juillet face à une surcapacité sur les vols intérieurs et un ralentissement économique, la compagnie montre désormais des signes de résilience grâce à une adaptation de son offre et une maîtrise rigoureuse des coûts.