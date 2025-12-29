American Airlines renforce massivement son ancrage à Chicago

La compagnie intensifie sa stratégie de croissance sur sa plateforme de correspondance de l'aéroport international O'Hare de Chicago, portant son offre à un niveau record pour le printemps 2026.

American Airlines a annoncé une augmentation massive de ses capacités à Chicago, avec l'ajout de 100 départs quotidiens vers plus de 75 destinations pour le printemps 2026.



Cette expansion représente une hausse de 30% des départs par rapport à l'année précédente, permettant au transporteur d'atteindre le seuil des 500 vols quotidiens. Ce déploiement stratégique rétablit les niveaux de service antérieurs à la pandémie et positionne Chicago comme le troisième centre de correspondance le plus important du réseau mondial du groupe.



"2026 sera emblématique de notre objectif de reconstruction d'un pôle de correspondance plus puissant et attractif", a souligné le Directeur Général adjoint et Responsable de la stratégie, Steve Johnson.



Outre l'augmentation des fréquences, American mise sur une montée en gamme avec des options de voyage de catégorie supérieure sur l'ensemble de ses vols et une amélioration de la fiabilité opérationnelle, ayant été le transporteur le plus ponctuel à Chicago cette année.



Le titre cède actuellement près de 1,8% à New York.