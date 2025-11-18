American Electric Power : l'infrastructure maîtresse du boom énergétique des data centers
Dans la grande ruée vers l'intelligence artificielle, tout le monde regarde les semiconducteurs, les data centers et le cloud. Mais la véritable matière première de cette révolution, c'est l'électricité. Dans ce contexte, American Electric Power Company (AEP ci-après) fait partie du club des plus grands groupes électriques américains.
Surperformance est positionnée à l'achat sur AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. depuis le 10/10/2025
American Electric Power Company, Inc. figure parmi les principaux producteurs et distributeurs américains d'électricité. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production, transport et distribution d'électricité (97,6%) : détention, à fin 2023, d'une capacité de production de près de 28 500 MW ;
- autres (2,4%).
