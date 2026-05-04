American Express cède ses parts dans Amex GBT

American Express annonce qu'il vendra ses quelque 30% de participation dans GBTG, dans le cadre de l'accord par lequel Global Business Travel Group (GBTG), l'exploitant d'Amex GBT, sera acquis par Long Lake, soutenu par General Catalyst.

À la clôture de la transaction, le groupe de solutions de paiement prévoit de recevoir un produit d'environ 1,5 MdUSD et de réaliser un gain avant impôt d'environ 975 MUSD, non pris en compte dans ses dernières prévisions de résultats pour 2026.



Conformément à son approche d'allocation de capital disciplinée, American Express prévoit d'investir une partie de ce gain pour positionner l'entreprise afin de poursuivre son succès et d'en restituer une partie à ses actionnaires.



"L'accord de licence de marque American Express restera en place, garantissant la continuité pour les clients, partenaires et voyageurs du monde entier", précise le fournisseur américain de cartes de crédit.



Une cession de GBTG à 9,50 USD par action



Plateforme de voyages principalement à des fins professionnelles, GBTG a accepté son rachat par Long Lake, à un prix de 9,50 USD par action, soit une prime de 65,1% par rapport au cours moyen pondéré des 30 dernières séances.



Les principaux actionnaires, représentant collectivement 69% du capital de GBTG, ont conclu des accords de vote en soutien à la transaction, notamment American Express, Expedia, Qatar Investment Authority et BlackRock.



"La transaction combine les capacités d'IA appliquées de Long Lake avec le marché d'Amex GBT, ses relations clients et ses solutions technologiques pour rendre les déplacements d'affaires plus rapides, intelligents et fluides pour chaque voyageur", indique GBTG.



La transaction devrait être conclue au 2e semestre 2026, sous réserve du respect des conditions habituelles, y compris l'approbation par les actionnaires de GBTG et les autorisations réglementaires requises. À la fin de la transaction, il ne sera plus coté en Bourse.