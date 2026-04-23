American Express dépasse le consensus au 1er trimestre

American Express dévoile un bénéfice par action (BPA) en hausse de 18% en comparaison annuelle pour atteindre 4,28 USD au titre de son 1er trimestre 2026, une performance supérieure de plus de 6% à l'estimation moyenne des analystes.

Le groupe de solutions de paiement a vu ses revenus nets de dépenses d'intérêt progresser de 11% à 18,91 MdsUSD (+10% hors effets de change), sur fond de dépenses de détenteurs de cartes en augmentation de 9% à changes constants.



"Les dépenses des titulaires de carte ont connu leur plus forte croissance en 3 ans, portée par une forte demande et un engagement envers nos produits haut de gamme", souligne son PDG Stephen J Squeri, saluant aussi une performance en matière de crédit "excellente".



Pour 2026, American Express confirme anticiper un BPA de 17,30 à 17,90 USD, ainsi qu'une augmentation des revenus de 9% à 10%, et a décidé d'accroître ses investissements en marketing et technologies pour "capitaliser sur les opportunités de croissance à long terme".



"Grâce à notre modèle d'adhésion différencié, alimenté par nos membres premium, nos partenaires de renommée mondiale et les innovations et services offerts, nous sommes confiants dans notre capacité à assurer une croissance durable à long terme", ajoute le PDG.