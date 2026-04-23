American Express dépasse le consensus au 1er trimestre
American Express dévoile un bénéfice par action (BPA) en hausse de 18% en comparaison annuelle pour atteindre 4,28 USD au titre de son 1er trimestre 2026, une performance supérieure de plus de 6% à l'estimation moyenne des analystes.
Le groupe de solutions de paiement a vu ses revenus nets de dépenses d'intérêt progresser de 11% à 18,91 MdsUSD (+10% hors effets de change), sur fond de dépenses de détenteurs de cartes en augmentation de 9% à changes constants.
"Les dépenses des titulaires de carte ont connu leur plus forte croissance en 3 ans, portée par une forte demande et un engagement envers nos produits haut de gamme", souligne son PDG Stephen J Squeri, saluant aussi une performance en matière de crédit "excellente".
Pour 2026, American Express confirme anticiper un BPA de 17,30 à 17,90 USD, ainsi qu'une augmentation des revenus de 9% à 10%, et a décidé d'accroître ses investissements en marketing et technologies pour "capitaliser sur les opportunités de croissance à long terme".
"Grâce à notre modèle d'adhésion différencié, alimenté par nos membres premium, nos partenaires de renommée mondiale et les innovations et services offerts, nous sommes confiants dans notre capacité à assurer une croissance durable à long terme", ajoute le PDG.
American Express Company est spécialisé dans l'émission et la commercialisation de cartes de paiement destinées principalement aux voyages (paiement d'hôtels, de billets, de restaurants, etc.). Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- vente de moyens de paiement aux particuliers (68,2%) : chèques de voyage, cartes de crédit, cartes prépayées, etc. En outre, le groupe propose des services bancaires (banque privée et banque d'affaires), de courtage de voyages et d'édition de magazines ;
- vente de moyens de paiement aux petites et grandes entreprises (18,2%) ;
- gestion de réseaux partenaires (13,6%) : prestations de services assurées auprès des réseaux de paiement par cartes et des réseaux de distribution de cartes.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.