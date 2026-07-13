American Express grimpe, JPMorgan loue sa capacité de résistance

L'action American Express signe l'une des plus fortes hausses de l'indice Dow Jones lundi matin à la Bourse de New York, JPMorgan, qui a relevé son conseil de "neutre" à "surpondérer" sur le titre, saluant la capacité de résistance de l'émetteur de cartes de crédit dans un contexte de marché jugé difficile.

Dans une étude consacrée au secteur des services financiers aux Etats-Unis, la banque d'investissement rappelle que le véritable enjeu pour AmEx se situe du côté de la régularité des dépenses de sa clientèle à hauts revenus, un point sur lequel le positionnement de l'entreprise constitue de son point de vue davantage un motif de soulagement qu'un sujet d'inquiétude.



"Dans un contexte marqué par la reprise du conflit américano-iranien et le risque d'une nouvelle flambée des prix de l'énergie, la clientèle aisée d'American Express est relativement préservée", estime la firme new-yorkaise.



"Celle-ci échappe en effet aux pressions inflationnistes qui frappent de plein fouet les ménages à revenus faibles et moyens, qui consacrent une part bien plus importante de leur budget au carburant", explique-t-elle.



Une visibilité jugée excellente



Même si JPMorgan note que l'action est un peu plus chère que celles de ses concurrents, à environ 19 fois les bénéfices attendus pour 2027, la banque juge que ce prix est justifié sachant que les revenus d'American Express sont bien protégés en période de crise et que son modèle basé sur des cartes payantes haut de gamme lui offre une excellente visibilité sur son niveau d'activité futur.



Son objectif de cours est ainsi porté de 328 à 400 USD à horizon décembre 2027, ce qui correspond à un potentiel haussier de plus de 10%.



Un peu plus de deux heures après l'ouverture de Wall Street, le titre progressait de 1,73% à 356,64 USD, contre un repli de 0,19% pour le Dow Jones au même instant. L'action recule encore de 3,6% depuis le début de l'année.



L'indice S&P du secteur financier américain est quant à lui inchangé ou presque.



American Express doit publier ses résultats de 2ème trimestre le jeudi 24 juillet.