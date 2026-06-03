American Express poursuit son développement dans les transports en commun au Canada

Les titulaires de Carte American Express peuvent désormais payer dans plus de transports en commun au Canada.

BC Transit a introduit le paiement sans contact dans 30 systèmes de transports en commun partout dans le pays, permettant aux passagers de payer facilement pour leur billet en tapant leur Carte Amex sur un lecteur numérique.



Ce mode de paiement est maintenant disponible par plusieurs sociétés de transports en commun en Colombie-Britannique, offrant un moyen plus accessible de se déplacer pour les résidents et les visiteurs.



Ce développement permet de poursuivre les efforts de mise en oeuvre des paiements sans contact auprès des agences de transports en commun partout dans l'Ouest canadien.



L'année dernière, Edmonton Transit Service avait également ajouté une nouvelle fonctionnalité permettant de payer en tapant la Carte Amex.



Aujourd'hui, les titulaires de Carte American Express peuvent payer dans plusieurs systèmes de transports en commun partout au Canada, y compris 10 agences de transports en commun dans la région du Toronto qui utilisent Presto, et TransLink à Vancouver.



" L'adoption des paiements sans contact par les agences de transports en commun permet à nos titulaires de Carte de payer plus facilement pour leurs déplacements ", a déclaré Kerri-Ann Santaguida, vice-présidente et directrice générale des services aux marchands, Amex Canada.



" L'expansion du paiement sans contact est surtout pour accélérer et simplifier les déplacements quotidiens. "