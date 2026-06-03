BC Transit a introduit le paiement sans contact dans 30 systèmes de transports en commun partout dans le pays, permettant aux passagers de payer facilement pour leur billet en tapant leur Carte Amex sur un lecteur numérique.
Ce mode de paiement est maintenant disponible par plusieurs sociétés de transports en commun en Colombie-Britannique, offrant un moyen plus accessible de se déplacer pour les résidents et les visiteurs.
Ce développement permet de poursuivre les efforts de mise en oeuvre des paiements sans contact auprès des agences de transports en commun partout dans l'Ouest canadien.
L'année dernière, Edmonton Transit Service avait également ajouté une nouvelle fonctionnalité permettant de payer en tapant la Carte Amex.
Aujourd'hui, les titulaires de Carte American Express peuvent payer dans plusieurs systèmes de transports en commun partout au Canada, y compris 10 agences de transports en commun dans la région du Toronto qui utilisent Presto, et TransLink à Vancouver.
" L'adoption des paiements sans contact par les agences de transports en commun permet à nos titulaires de Carte de payer plus facilement pour leurs déplacements ", a déclaré Kerri-Ann Santaguida, vice-présidente et directrice générale des services aux marchands, Amex Canada.
" L'expansion du paiement sans contact est surtout pour accélérer et simplifier les déplacements quotidiens. "
American Express Company est spécialisé dans l'émission et la commercialisation de cartes de paiement destinées principalement aux voyages (paiement d'hôtels, de billets, de restaurants, etc.). Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- vente de moyens de paiement aux particuliers (68,2%) : chèques de voyage, cartes de crédit, cartes prépayées, etc. En outre, le groupe propose des services bancaires (banque privée et banque d'affaires), de courtage de voyages et d'édition de magazines ;
- vente de moyens de paiement aux petites et grandes entreprises (18,2%) ;
- gestion de réseaux partenaires (13,6%) : prestations de services assurées auprès des réseaux de paiement par cartes et des réseaux de distribution de cartes.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.