American Express annonce l'expansion de l'acceptation de ses Cartes auprès de trois chaînes de restaurants canadiennes bien connues : Chuck's Roadhouse, Smoke's Poutinerie et Mandy's Salads.
Les repas sont l'un des principaux centres d'intérêt des titulaires de Carte Amex. En 2025, ils ont dépensé en moyenne 3 000 $ CAN en repas et effectué en moyenne plus de 75 achats dans cette catégorie.
Les Cartes American Express sont acceptées dans des millions d'endroits au Canada, y compris dans de nombreux restaurants.
Depuis 2021, le nombre d'établissements qui acceptent les Cartes Amex au Canada a augmenté de plus de 1,5 fois.
" Nous nous engageons à assurer que nos titulaires de Carte puissent utiliser leur Carte Amex n'importe où ils vivent, travaillent et voyagent ", a déclaré Kerri-Ann Santaguida, vice-présidente et directrice générale des services aux marchands, American Express Canada.
" En accueillant ces restaurants populaires et ces établissements de restauration dans notre réseau, nous donnons aux titulaires de Carte plus de choix et de flexibilité que jamais. "
American Express Company est spécialisé dans l'émission et la commercialisation de cartes de paiement destinées principalement aux voyages (paiement d'hôtels, de billets, de restaurants, etc.). Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- vente de moyens de paiement aux particuliers (68,2%) : chèques de voyage, cartes de crédit, cartes prépayées, etc. En outre, le groupe propose des services bancaires (banque privée et banque d'affaires), de courtage de voyages et d'édition de magazines ;
- vente de moyens de paiement aux petites et grandes entreprises (18,2%) ;
- gestion de réseaux partenaires (13,6%) : prestations de services assurées auprès des réseaux de paiement par cartes et des réseaux de distribution de cartes.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.