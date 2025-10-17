American Express a relevé vendredi la borne inférieure de ses prévisions de bénéfice et de chiffre d’affaires pour 2025, citant la solidité des dépenses de ses clients à hauts revenus malgré un contexte économique incertain. Le groupe vise désormais un bénéfice par action compris entre 15,20 et 15,50 dollars, contre une fourchette précédente de 15 à 15,50 dollars, et anticipe une croissance du chiffre d’affaires de 9% à 10%, légèrement supérieure à ses précédentes estimations. Durant la séance, l’action American Express progressait de 6%, portant son gain annuel à 14%.

Alors que le secteur des paiements montre des signes d’essoufflement, American Express profite du dynamisme des dépenses haut de gamme, notamment dans le voyage et les achats discrétionnaires. Les dépenses de détail progressent de 12%, a indiqué le directeur financier Christophe Le Caillec, tandis que le chiffre d’affaires trimestriel a bondi de 11% à 18,4 milliards de dollars, un record pour l’entreprise. Le bénéfice par action a atteint 4,14 dollars, au-dessus des prévisions. Le PDG Stephen Squeri a affirmé ne percevoir "aucun signe de ralentissement" dans les volumes de facturation.

Le succès du relancement de la carte Platinum contribue à cette dynamique : les nouvelles souscriptions sont deux fois plus nombreuses qu’avant la mise à jour, selon Squeri. Cette stratégie renforce la position d’AmEx face à ses concurrents, tout en s’appuyant sur une clientèle premium, moins exposée aux risques de crédit. Grâce à cette base solide et à la résilience du consommateur américain, le groupe aborde la fin de l’année sur une trajectoire de croissance robuste, soutenue par la saison des fêtes et les grands rendez-vous commerciaux.