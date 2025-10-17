American Express relève ses prévisions pour l'ensemble de l'année

American Express a annoncé un bénéfice net de 2,9 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre 2,5 milliards de dollars il y a un an. Le bénéfice par action s'est élevé à 4,14 dollars, en hausse de 19 %.



Au troisième trimestre, le total des revenus consolidés nets des charges d'intérêts s'est élevé à 18,4 milliards de dollars, soit une hausse de 11 % par rapport à l'année précédente.



Cette augmentation est principalement due à la hausse des dépenses des titulaires de cartes, à la hausse des revenus nets d'intérêts soutenue par la croissance des soldes des prêts renouvelables et à la forte croissance continue des frais liés aux cartes.



Les dépenses consolidées se sont élevées à 13,3 milliards de dollars, soit une hausse de 10 % par rapport à l'année précédente.



Stephen J. Squeri, Président-directeur général a déclaré: ' Nous avons réalisé un trimestre très solide, avec un chiffre d'affaires en hausse de 11 % par rapport à l'année précédente, atteignant un niveau record de 18,4 milliards de dollars, et un bénéfice par action en hausse de 19 %, à 4,14 dollars'.



'La croissance des dépenses des titulaires de cartes s'est accélérée pour atteindre 8 % après ajustement des taux de change, et nos indicateurs de crédit sont restés les meilleurs de leur catégorie'.



'Compte tenu de nos solides performances depuis le début de l'année, nous relevons nos prévisions pour l'ensemble de l'année à une croissance du chiffre d'affaires de 9 à 10 % et un BPA de 15,20 à 15,50 dollars. Pour l'avenir, nous sommes confiants dans nos perspectives de croissance' rajoute Stephen J. Squeri.