American Rheinmetall annonce l'obtention de la certification Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) niveau 2 pour l'ensemble de ses sites de production aux Etats-Unis. Cette validation, obtenue après un audit final en février, couvre ses installations dans le Maine, le Michigan et l'Ohio.
Délivrée par un organisme tiers accrédité (C3PAO), la certification confirme la mise en oeuvre des 110 exigences de sécurité et vise à protéger les informations sensibles non classifiées (CUI) au sein de la base industrielle de défense.
Pour rappel, cette conformité est devenue obligatoire pour répondre aux appels d'offres du Department of War (DoW) et permettra au groupe de se positionner sur des programmes de défense plus sensibles.
Le processus a nécessité plusieurs années de préparation, incluant déploiement de solutions de sécurité, formation des équipes et coordination à l'échelle de l'entreprise.
Dans un contexte de cybermenaces croissantes pour l'industrie manufacturière, cette certification illustre la volonté du groupe de sécuriser ses opérations et de renforcer sa crédibilité comme partenaire stratégique du secteur de la défense.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (38,7%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (26%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- capteurs, actionneurs et systèmes de moteurs (20,8%) : actionneurs, systèmes de recirculation des gaz d'échappement, soupapes d'étranglement, volets de gaz d'échappement pour moteurs électriques, électrovannes, pompes, etc. utilisés dans des applications de gestion thermique et des fluides dans les secteurs de la mobilité et de l'industrie ;
- solutions électroniques (13,5%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation ;
- autres (1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (30,4%), Europe (46,6%), Asie et Proche-Orient (9,6%), Amériques (7,6%) et autres (5,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.