American Rheinmetall certifié CMMC niveau 2 sur l'ensemble de ses sites industriels

Le groupe renforce sa position dans la défense américaine en sécurisant ses capacités industrielles face aux exigences croissantes en cybersécurité.

American Rheinmetall annonce l'obtention de la certification Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) niveau 2 pour l'ensemble de ses sites de production aux Etats-Unis. Cette validation, obtenue après un audit final en février, couvre ses installations dans le Maine, le Michigan et l'Ohio.



Délivrée par un organisme tiers accrédité (C3PAO), la certification confirme la mise en oeuvre des 110 exigences de sécurité et vise à protéger les informations sensibles non classifiées (CUI) au sein de la base industrielle de défense.



Pour rappel, cette conformité est devenue obligatoire pour répondre aux appels d'offres du Department of War (DoW) et permettra au groupe de se positionner sur des programmes de défense plus sensibles.



Le processus a nécessité plusieurs années de préparation, incluant déploiement de solutions de sécurité, formation des équipes et coordination à l'échelle de l'entreprise.



Dans un contexte de cybermenaces croissantes pour l'industrie manufacturière, cette certification illustre la volonté du groupe de sécuriser ses opérations et de renforcer sa crédibilité comme partenaire stratégique du secteur de la défense.