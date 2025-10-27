American Water Works va fusionner avec Essential Utilities dans le cadre d'un échange d'actions approuvé par les deux conseils d'administration. Les actionnaires d'Essential recevront 0,305 action d'American Water pour chaque titre détenu. L'opération valorise Essential Utilities à environ 12 milliards de dollars. La valeur d'entreprise combinée des deux groupes atteint 63 milliards.

À l’issue de la transaction, les actionnaires d’American Water détiendront environ 69% du nouveau groupe, contre 31% pour ceux d’Essential. John Griffith, l’actuel PDG d’American Water, prendra la tête de l’ensemble. La fusion est attendue d’ici la fin du premier trimestre 2027. L’ambition est qu’elle soit relutive dès la première année sur le bénéfice par action. American Water Works maintient ses objectifs de croissance de 7 à 9% par an pour le BPA et le dividende.

Naissance d’un géant

La nouvelle entité desservira environ 4,7 millions de clients à travers 17 États américains. La fusion doit permettre à American Water de faire son entrée sur de nouveaux marchés (notamment le Texas, la Caroline du Nord et l’Ohio) et de consolider ses positions historiques dans le New Jersey, la Pennsylvanie et l’Illinois.

L’ajout des 227 sites de traitement d’Essential Utilities viendra compléter les 790 installations existantes d’American Water.

Rappelons ce que fait American Water Works

American Water Works Company est le plus grand opérateur privé d’eau et d’assainissement aux États-Unis. L’entreprise traite et distribue l’eau potable, collecte et épure les eaux usées pour des clients résidentiels, commerciaux et publics.

La majorité de ses opérations sont réglementées par les autorités publiques, ce qui garantit une large base de revenus récurrents mais limite les hausses tarifaires. L’entreprise possède ainsi un portefeuille d’actifs étendu (usines de traitement, stations de pompage et réseaux de canalisations).

Un mariage de raison… et de risque

Si le discours officiel vante les synergies opérationnelles et la solidité d’un modèle entièrement réglementé, le pari est audacieux pour American Water. Le groupe a en effet habitué ses actionnaires ces dernières années à une croissance organique lente mais stable et pérenne. Cette opération engage ici la société sur un terrain bien plus incertain. Car la fusion offre certes un levier d’échelle et une diversification mais le risque de mauvaise intégration n’est pas nul, surtout dans le contexte économique et monétaire (les taux) actuel.

L’avantage est que la valorisation actuelle d’Essential Utilities se situe nettement en deçà de sa moyenne des dix dernières années. Le moment apparaît donc opportun pour réaliser la fusion.

En cas d’échec de l’accord, American Water devra verser à Essential jusqu’à 835 millions de dollars d’indemnités.