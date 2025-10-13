Ameriprise Financial détient plus de 5% du capital de Argan

La société Ameriprise Financial, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 7 octobre 2025, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Argan et détenir 5,01% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Argan sur le marché.