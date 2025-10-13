Ameriprise Financial détient plus de 5% du capital de Argan
Publié le 13/10/2025 à 17:35
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Argan sur le marché.
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|Varia. 5j.
|Varia. 1 janv.
|65,10 EUR
|+1,24 %
|+1,24 %
|+7,60 %
|17:35
|Ameriprise Financial détient plus de 5% du capital de Argan
|09:30
|Argan : le PDG David Hibbert Watson cède des actions pour 1 382 400 $, selon un dépôt récent auprès de la SEC
|MT
Publié le 13/10/2025 à 17:35
Ajouter à une liste
0 sélectionné
Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membreConnexionInscription
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Capi.
|65,10EUR
|+1,24 %
|+1,24 %
|1,92 Md
|291,10USD
|+13,64 %
|+9,84 %
|3,54 Md
|484,78USD
|+1,11 %
|-1,93 %
|45,2 Md
|Ameriprise Financial détient plus de 5% du capital de Argan
|17:35
|Argan : le PDG David Hibbert Watson cède des actions pour 1 382 400 $, selon un dépôt récent auprès de la SEC
|09:30
|MT
|Ameriprise Financial détient moins de 5% du capital de Argan
|10/10
|Argan : Ameriprise Financial descend sous les 5% du capital
|10/10
|Argan démarre la construction d'un site pour Danone
|08/10
|Cogra 48 : Air Liquide, Aperam, Crédit Agricole, Danone... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
|08/10
|Bourse : ABB vend ses robots contre 5,4 MdsUSD, Crédit Agricole investit dans Crelan, Renault veut rassurer
|08/10
|Quand est-ce qu'on gagne des sous avec l'IA ?
|08/10
|Argan lance la construction d'un nouveau site logistique pour Danone en France
|08/10
|MT
|Cogra 48 : Air Liquide, Danone, Obiz, Spie...les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris
|07/10
|Argan : et Danone lancent le chantier d’un nouveau site logistique à Sorigny
|07/10
|ARGAN et Danone lancent les travaux d'un nouveau site logistique Aut0nom®? à Sorigny
|07/10
|CI
|Argan intègre le référentiel GRESB avec une belle note
|03/10
|Bourse : Legrand accélère dans l'IA, UBS exposé à une faillite, le B777X en retard
|03/10
|Aller plus haut, aller plus hauuuut
|03/10
|Kaufman & Broad : Argan, Kaufman et Broad, Saint-Gobain, TotalEnergies... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
|02/10
|Bourse : Renault et Chery auraient des projets, Intel fricote avec AMD, Vranken vend Heidsieck
|02/10
|Argan : A suivre aujourd'hui
|02/10
|En bourse, quand la Santé va, tout va ?
|02/10
|Actions françaises et Benelux : Les facteurs à surveiller
|02/10
|RE
|Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
|02/10
|RE
|Argan, Eurazeo, Kaufman et Broad, Saint-Gobain... : les valeurs à suivre demain à Paris
|01/10
|Argan : confirme son objectif de croissance pour 2025
|01/10
|Argan enregistre une hausse de 6% de ses revenus locatifs sur 9 mois
|01/10
|Argan revoit à la hausse ses investisssements pour 2026 après un 3e trimestre en croissance
|01/10
|DJ
Trader
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national