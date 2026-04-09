AMG chute lourdement après son augmentation de capital

AMG Critical Materials chute de plus de 10% à Amsterdam, après une augmentation de capital réservée. Le groupe a placé 3 250 416 actions ordinaires nouvellement émises. Cette opération représente environ 10% du capital social émis par AMG au 31 décembre 2024. Les actions ont été vendues au prix de 34 EUR par action, générant un produit brut supérieur à 110 MEUR.

Elle a été réalisée par le biais d'une procédure de constitution accélérée du livre d'ordres (placement accéléré), suite à l'approbation du Conseil de Surveillance et sur la base de l'autorisation accordée par l'assemblée générale annuelle d'AMG le 8 mai 2025.



La position nuancée de Deutsche Bank



"Selon les modalités, l'offre a été souscrite plusieurs fois et le prix a été fixé à 34 EUR par action, contre un cours de clôture de 36,7 EUR mardi, soit une décote d'environ 7%", fait savoir Deutsche Bank dans sa note d'analyse.



Pour la banque allemande, cette transaction surprend quelque peu : "nous anticipions (et anticipons toujours) une solide génération de flux de trésorerie cette année pour AMG, soutenue par une baisse des dépenses d'investissement (capex) et une dynamique favorable du besoin en fonds de roulement. Cela dit, le contexte macroéconomique reste très incertain et la direction a souligné à plusieurs reprises de nombreuses opportunités de projets attractifs, pour la plupart à petite échelle, et avec un retour sur investissement rapide, mais nécessitant tout de même des financements".



Deutsche Bank estime que "l'opération devrait peser sur le cours de l'action à court terme, en raison de la décote et de l'augmentation du nombre d'actions en circulation". "Toutefois, si les fonds sont déployés dans les projets identifiés par AMG, ce qui nous semble le scénario le plus probable, la transaction pourrait s'avérer accrétive (créatrice de valeur) au cours des trois prochaines années", souligne t-elle aussi.



Elle considère cette levée de fonds moins comme un financement dicté par une situation de stress que comme une tentative de pré-financer un ensemble d'options de croissance potentiellement attractives, dans un environnement encore volatil.



Accélération de ses projets de croissance



Le fabricant néerlandais de métaux de spécialités et de systèmes de fours sous vide explique que "le produit net de l'offre sera utilisé pour financer et accélérer ses opportunités de croissance". Les projets de croissance d'AMG incluent :



- une usine de 5 000 tonnes pour convertir le carbonate de lithium recyclé de qualité technique en hydroxyde de lithium sur son site de Bitterfeld ;



- l'expansion du recyclage de catalyseurs de raffinerie usagés en molybdène de haute pureté en Allemagne ;



- le financement de la part de fonds propres de l'installation de recyclage de vanadium de Shell & AMG Recycling B.V. (SARBV) en Arabie Saoudite. En outre, le règlement-livraison est prévu pour le 13 avril prochain, date à laquelle l'admission aux négociations sur Euronext Amsterdam devrait être effective. Après cette opération, le capital social total d'AMG se composera de 35 754 580 actions ordinaires.



Dans le cadre de cette offre, AMG et son directoire ont accepté une période de lock-up (engagement de conservation) de 90 jours calendaires après la date de règlement, interdisant toute émission ou cession d'actions ordinaires supplémentaires, sous réserve des exceptions d'usage.



Avant l'officialisation de cette augmentation de capital, AMG avait dévoilé ses résultats sur l'exercice 2025 le 25 février dernier.



Sur cette période, l'EBITDA ajusté s'élève à 235 MUSD, soit une hausse de 40% sur un an. Le bénéfice brut ajusté atteint 337 MUSD, soit une augmentation de 31% par rapport à 2024. Les revenus sont en hausse de 19% à 1,708 MdUSD.