Amgen bat largement le consensus au 2e trimestre

Amgen a publié mardi soir un BPA non GAAP en croissance de 4% à 6,29 USD au titre du 2e trimestre 2026, dépassant largement l'attente moyenne des analystes, qui était de l'ordre de 5,60 USD, et ce malgré une marge opérationnelle ajustée en retrait de 0,5 point à 48,4%.

Le groupe a vu ses revenus totaux augmenter de 10% pour atteindre 10,1 MdsUSD (dont +9% pour les ventes de produits, tirées par les volumes), ses six principaux moteurs de croissance ayant progressé de 26% et généré près de 70% des ventes de produits sur le trimestre, selon le PDG Robert A. Bradway.



Selon le laboratoire pharmaceutique, qui exploite par exemple Repatha, Evenity et Tepezza, 22 produits ont enregistré une croissance des ventes à un pourcentage au moins à deux chiffres au 2e trimestre, tandis que 17 produits ont représenté plus de 1 MdUSD de chiffre d'affaires en rythme annualisé.



"Alors que nous élargissons le potentiel de nos médicaments existants grâce à de nouvelles indications et faisons progresser la prochaine vague de molécules de notre pipeline jusqu'à la phase 3, nous restons confiants dans notre capacité à générer une croissance bien au-delà de la prochaine décennie", estime le PDG.



Pour l'année 2026, Amgen vise un BPA non GAAP compris entre 22,30 USD et 23,50 USD, ainsi que des revenus totaux compris entre 38,2 MdsUSD et 39,4 MdsUSD. Le groupe prévoit aussi des dépenses d'investissement d'environ 2,6 MdsUSD et indique que ses rachats d'actions ne dépasseront pas 3 MdsUSD.