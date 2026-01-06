Amgen en vert après l'acquisition de Dark Blue Therapeutics pour 840 millions de dollars

Le géant des biotechnologies renforce son portefeuille en oncologie avec une molécule innovante ciblant la leucémie myéloïde aiguë (LMA), misant sur la technologie de pointe de la dégradation ciblée des protéines.





Amgen a officialisé le rachat de la société britannique Dark Blue Therapeutics dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 840 millions de dollars.



Cette acquisition permet à Amgen de mettre la main sur un candidat-médicament de type "dégradeur de protéines", une petite molécule conçue pour cibler et détruire les protéines MLLT1/3, responsables de la prolifération de certains types de leucémie myéloïde aiguë.



Jay Bradner, vice-président exécutif de la recherche et du développement chez Amgen, a souligné "le besoin urgent de nouveaux mécanismes capables de changer la trajectoire de cette maladie".



Les données précliniques indiquent une activité anticancéreuse prometteuse et une différenciation mécanique par rapport aux traitements actuels, offrant un potentiel en monothérapie ou en combinaison pour surmonter les résistances thérapeutiques.



Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'Amgen consistant à investir précocement dans des cibles thérapeutiques inédites pour renforcer sa division d'oncologie primaire.



Le titre Amgen gagne actuellement 0,6% à New York alors que les portes de Wall Street viennent tout juste d'ouvrir.

