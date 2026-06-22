Amgen France nomme une nouvelle directrice de la communication

Julie Soma prendra ses fonctions à partir du 1er juillet prochain à la direction de la communication d'Amgen France, en remplacement de Charlotte Scordia Warembourg, promue au poste de directrice communication Europe, Amérique Latine, Moyen-Orient, Afrique et Canada.

Diplômée du Celsa et titulaire d'un executive mastère spécialisé en stratégie marketing et communication d'ESCP Business School, Julie Soma a rejoint Amgen France en 2024 en tant que responsable de la communication externe, où elle a joué un rôle clé dans le renforcement de la réputation d'Amgen, l'amélioration de l'engagement avec les médias et le soutien aux initiatives de communication stratégique au sein de la filiale.