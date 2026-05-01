Le laboratoire californien a publié un premier trimestre 2026 solide, marqué par une progression du chiffre d'affaires à 8,62 milliards USD, contre 8,15 milliards USD un an plus tôt, et par un bénéfice net de 1,82 milliard USD. Le BPA ajusté ressort à 5,15 USD, au-dessus des attentes de marché, qui se situaient autour de 4,76 à 4,77 USD selon les sources citées. La réaction boursière, plus tiède, rappelle toutefois que l'histoire d'Amgen ne se résume plus à battre le consensus : elle consiste désormais à prouver que les relais de croissance peuvent absorber l'érosion de ses anciennes franchises.

Le signal le plus convaincant vient de la composition de la croissance. Les ventes de produits progressent de 4%, avec une hausse de 9% des volumes, compensée par un recul de 2% des prix nets et de 2% des stocks. La dynamique commerciale existe, mais elle n’est pas totalement convertie en chiffre d’affaires, ce qui nuance la lecture superficielle du trimestre. Le management insiste sur six moteurs de croissance qui ont généré 5,6 milliards USD de ventes, soit près de 70% des ventes produits, avec une hausse agrégée de 24%. C’est probablement le point essentiel de la publication : Amgen commence à démontrer qu'il peut traverser une phase d'expirations de brevets sans rupture brutale de trajectoire.

Source : Amgen

Repatha est le meilleur exemple de cette bascule. Le traitement contre le cholestérol voit ses ventes bondir de 34% à 876 millions USD, au-dessus des attentes. La dynamique est portée par la prévention cardiovasculaire, notamment chez les patients à haut risque, et par une montée en puissance en médecine générale. Le management a souligné une progression de 44% des nouvelles prescriptions aux États-Unis, avec un appui clinique renforcé par les données VESALIUS-CV, notamment une réduction de 31% des événements cardiovasculaires dans un sous-groupe de patients diabétiques à haut risque. La commercialisation directe via AmgenNow reste encore marginale, avec 8 000 à 9 000 patients concernés, mais elle montre la volonté du groupe de fluidifier l’accès à certains produits.

À l'inverse, Prolia et XGEVA rappellent le prix de la maturité. Les ventes combinées chutent de 32%, tandis que Prolia seul recule de 34% à 727 millions USD, nettement sous les attentes. Le management prévient que l'érosion devrait s’accélérer sur le reste de l’année, sous l'effet des biosimilaires. C’est la principale faiblesse opérationnelle du trimestre : les relais existent, mais la pression concurrentielle sur les anciennes franchises reste lourde.

Le pipeline donne en revanche de la matière au récit long terme. MariTide, candidat dans l’obésité, le diabète de type 2 et les pathologies associées, devient l’actif stratégique le plus commenté. Amgen lance des études de phase III sur le maintien de la perte de poids et le passage depuis des GLP-1 hebdomadaires vers une administration toutes les huit ou douze semaines. Le message est clair : le groupe cherche à se différencier par la fréquence d'injection. Le management reste prudent sur les ambitions commerciales, tout en évoquant un traitement potentiellement administré seulement quatre à six fois par an. Le point à surveiller sera la tolérance, notamment gastro-intestinale, même si Amgen affirme que l’escalade en trois étapes réduit les nausées et vomissements observés précédemment.

La publication contient aussi quelques aspérités : Tavneos, dont les ventes progressent de 32% à environ 114-119 millions USD, fait face à une proposition de retrait d’autorisation par la FDA. Amgen défend son profil bénéfice-risque, mais le sujet introduit un risque réglementaire visible. Côté finance, la marge opérationnelle non-GAAP de 45% reste robuste, malgré une hausse de 16% des dépenses de R&D et des investissements industriels élevés, notamment pour préparer MariTide. Le relèvement des objectifs annuels, à 37,1-38,5 milliards USD de revenus et 21,70-23,10 USD de BPA ajusté, est positif mais limité.

Repatha, UPLIZNA, TEPEZZA, IMDELLTRA, EVENITY et les biosimilaires prennent progressivement le relais, tandis que MariTide cristallise l’option de croissance majeure. Le marché peut juger le relèvement de guidance trop modeste ; il aurait tort d’ignorer le message industriel : Amgen n'a pas encore gagné son pari de transition, mais le premier trimestre montre qu'il dispose de plus de munitions qu'il n'y paraît.