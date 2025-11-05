Amgen relève légèrement ses objectifs annuels
Publié le 05/11/2025 à 08:04
Au titre du 3e trimestre, il publie un BPA ajusté en augmentation de 1% à 5,64 dollars, un niveau dépassant largement le consensus de marché, malgré une marge d'exploitation non-GAAP en retrait de 2,5 points à 47,1%.
Les revenus du laboratoire pharmaceutique ont toutefois augmenté de 12% à 9,6 milliards de dollars, avec une progression des ventes de produits en volume de 14% contrebalancée partiellement par un effet prix négatif de 4%.
Amgen souligne aussi que 16 de ses produits ont enregistré une croissance des ventes au moins à deux chiffres au 3e trimestre, dont Repatha, Evenity, Tepezza, Imdelltra/Imdylltra, Blincyto, Tezspire, Uplizna et Tavneos.
'Grâce à des investissements disciplinés et à un portefeuille de première classe, nous nous concentrons sur l'élargissement de l'accès, la promotion de l'innovation et le maintien de la croissance à long terme', commente son PDG Robert A Bradway.