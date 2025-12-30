Amiral Gestion dépasse les 5% des droits de vote d'Aubay

Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 17 décembre, le seuil de 5% des droits de vote d'Aubay, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.

La société de gestion a précisé détenir, à cette date et à ce jour, pour le compte desdits fonds, 963 049 actions Aubay, soit 7,50% du capital et 5,01% des droits de vote de cette société de services informatiques.