Amiral Gestion dépasse les 5% des droits de vote d'Aubay
Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 17 décembre, le seuil de 5% des droits de vote d'Aubay, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.
La société de gestion a précisé détenir, à cette date et à ce jour, pour le compte desdits fonds, 963 049 actions Aubay, soit 7,50% du capital et 5,01% des droits de vote de cette société de services informatiques.
Aubay est une société de services informatiques. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles :
- prestations de conseil technologique : prestations de conseil dans le choix des technologies à utiliser lors de la conception d'architectures techniques du système d'information, de la mise en place des technologies réseaux, des solutions de sécurisation et applicatives (gestion de la relation client, des ressources humaines, etc.), etc. ;
- prestations d'ingénierie : intégration de solutions et de systèmes, maîtrise d'oeuvre et développement d'applications, etc. ;
- prestations de maintenance ;
- prestations d'infogérance.
Le CA par marché se ventile entre banque (39,3%), assurance (18,9%), télécoms et médias (13,5%), services et santé (12,9%), industrie et transport (7,1%), administration (6,5%), commerce et distribution (1,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France et Royaume-Uni (52,4%), Espagne et Portugal (23,6%), Italie (19,5%), et Benelux (4,5%).
