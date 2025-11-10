Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 5 novembre, le seuil de 5% des droits de vote de Cegedim, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.

La société de gestion a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 1 102 731 actions Cegedim représentant autant de droits de vote, soit 7,82% du capital et 5,01% des droits de vote de cette société solutions liées à l'information médicale.