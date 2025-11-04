Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF, avoir franchi en hausse, le 30 octobre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Lectra, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.

La société de gestion a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 1 913 540 actions Lectra, soit 5,03% du capital et des droits de vote de cette société de solutions numériques pour les secteurs de la mode, de l'automobile et de l'ameublement.