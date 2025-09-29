Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 24 septembre, le seuil de 5% des droits de vote de Mersen, au résultat d'une cession d'actions sur le marché.

La société de gestion a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 1 344 973 actions Mersen représentant autant de droits de vote, soit 5,51% du capital et 4,96% des droits de vote du groupe de spécialités électriques et de matériaux en graphite.