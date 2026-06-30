Amoéba profite d'une autorisation de mise sur le marché en France

Amoéba s'adjuge 2,90%, à 0,817 euro, soutenu par l'annonce de l'autorisation de mise sur le marché de son biofongicide Axpera en France.

Selon Edison, il s'agit d'un catalyseur réglementaire clé étant donné qu'il s'agit de la première autorisation de produit à long terme de la société en Europe.



Elle permet à Axpera de passer de la phase de préparation pré-commerciale à la commercialisation, initialement en France avec Koppert, puis dans d'autres pays européens couverts par l'accord, sous réserve des approbations nationales.



Les analystes regrettent toutefois que l'impact sur les résultats ne puisse pas encore être quantifié car le communiqué de la société ne mentionne pas de prix, d'objectifs de volume ni de prévisions financières.



Cette homologation confère à Axpera une large étiquette initiale sur les vignes et les cultures légumières. L'homologation sur la vigne est commercialement majeure compte tenu de l'utilisation autorisée contre le mildiou et l'oïdium pour le raisin de cuve et le raisin de table.



L'ANSES a approuvé le produit en tant que fongicide préventif qui inhibe la germination des spores fongiques. Les usages autorisés couvrent le mildiou, l'oïdium et le mildiou tardif sur les raisins, les cucurbitacées, les tomates, les aubergines, le basilic, la laitue, la jeune pousse de laitue et les artichauts. Axpera peut être utilisé seul, dans le cadre d'un programme de traitement ou en association avec d'autres fongicides approuvés pour la maladie concernée.