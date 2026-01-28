Amphenol recule fortement en Bourse malgré des prévisions solides pour 2026

L'action d'Amphenol chute de près de 12% ce mercredi, malgré des prévisions de croissance au premier trimestre supérieures aux attentes. Le fabricant de connecteurs et câbles à fibre optique prévoit des ventes comprises entre 6,9 et 7 milliards de dollars, au-delà du consensus établi à 6,53 milliards, et un bénéfice par action entre 91 et 93 cents, contre 88 attendus. Ce recul boursier, survenu après une forte hausse du titre en 2025 et en début d'année, reflète une déception des investisseurs face à un ralentissement du rythme de croissance.



Au quatrième trimestre 2025, Amphenol a affiché une progression de 49% de son chiffre d'affaires, à 6,44 milliards de dollars, et un bénéfice de 97 cents par action, tous deux au-dessus des prévisions. Cependant, la dynamique reste en retrait par rapport aux trimestres précédents, avec une croissance de 57% au deuxième trimestre 2025. Dans un contexte de valorisations élevées pour les acteurs liés aux centres de données et à l'intelligence artificielle, les marchés attendent désormais des preuves concrètes de la pérennité de cette performance.



Le groupe a récemment finalisé le rachat des activités de connectivité et de câblage de CommScope pour 10,5 milliards de dollars, dans l'objectif de renforcer son positionnement sur un marché en forte demande. Bien que cette acquisition ouvre des perspectives de croissance, les analystes soulignent que les attentes très élevées des investisseurs rendent la moindre décélération perçue comme un signal d'alerte.