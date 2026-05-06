Amplifon s'illustre à la Bourse de Milan (+11,85%, à 11,16 euros) après la publication de données trimestrielles rassurantes et des perspectives plus précises. Début mars, lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre 2025, le groupe avait semé le doute chez les investisseurs avec des objectifs jugés pas assez clairs.
Sur les trois premiers mois de l'année, le 1er distributeur mondial d'appareils auditifs a généré un chiffre d'affaires consolidé de 579,8 millions d'euros, en hausse de 0,8%, à taux de change constants, principalement grâce à une solide croissance organique (+2,2%), positive dans toutes les régions.
De son côté, l'Ebitda ajusté s'est élevé à 141,8 millions d'euros, en hausse de 1% par rapport à la même période un an plus tôt, avec une marge atteignant un niveau record pour la période à 24,5%, soit 60 points de base de plus qu'au premier trimestre 2025. Enfin, le bénéfice net ajusté s'est installé à 44,4 millions d'euros, en progression de 6,7%.
Jefferies apprécie mais reste à "conserver"
Pour la banque d'investissement américaine, le premier trimestre a réservé une légère surprise positive avec une croissance organique de 2,2%, contre +1,5% attendue par le consensus, et une marge ajustée de 24,5%, face à des attentes à 24,1%.
Les analystes estiment que ces performances ont reposé sur une dynamique plus forte que prévu dans les zones Amériques et APAC (Asie-Pacifique), un élan positif (bien que modéré) en EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), et la contribution du programme Fit4Growth à l'amélioration des marges.
Par ailleurs, Jefferies indique que l'ajustement des objectifs devrait plaire aux investisseurs. Auparavant, Amplifon tablait sur "une amélioration progressive et soutenue de sa croissance organique par rapport à 2025 et, surtout, une augmentation significative de sa marge d'Ebitda ajustée". Désormais, le groupe vise une amélioration significative de sa croissance organique, attendue à plus de 3%, et une augmentation sensible de sa marge d'Ebitda ajustée, de l'ordre de 100 points de base.
Jefferies a maintenu sa recommandation à conserver sur le titre, en visant 8 euros, soit un potentiel de baisse de 16% par rapport au cours de clôture de mardi.
Amplifon S.p.A. est le 1er distributeur mondial d'appareils auditifs. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'aides auditives (86,5%) : prothèses auditives et implants (marques Amplifon, Beter Horen, Miracle Ear et Sonus) ;
- prestations de services (13,5%).
A fin 2025, le groupe dispose d'un réseau de 10 120 points de vente répartis entre magasins détenus en propre (5 630), magasins franchisés (1 210) et autres (3 280 ; notamment corners).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (64,9%), Amériques (20,7%) et Asie-Pacifique (14,4%).
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.