Sur les trois premiers mois de l'année, le 1er distributeur mondial d'appareils auditifs a généré un chiffre d'affaires consolidé de 579,8 millions d'euros, en hausse de 0,8%, à taux de change constants, principalement grâce à une solide croissance organique (+2,2%), positive dans toutes les régions.

De son côté, l'Ebitda ajusté s'est élevé à 141,8 millions d'euros, en hausse de 1% par rapport à la même période un an plus tôt, avec une marge atteignant un niveau record pour la période à 24,5%, soit 60 points de base de plus qu'au premier trimestre 2025. Enfin, le bénéfice net ajusté s'est installé à 44,4 millions d'euros, en progression de 6,7%.

Jefferies apprécie mais reste à "conserver"

Pour la banque d'investissement américaine, le premier trimestre a réservé une légère surprise positive avec une croissance organique de 2,2%, contre +1,5% attendue par le consensus, et une marge ajustée de 24,5%, face à des attentes à 24,1%.

Les analystes estiment que ces performances ont reposé sur une dynamique plus forte que prévu dans les zones Amériques et APAC (Asie-Pacifique), un élan positif (bien que modéré) en EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), et la contribution du programme Fit4Growth à l'amélioration des marges.

Par ailleurs, Jefferies indique que l'ajustement des objectifs devrait plaire aux investisseurs. Auparavant, Amplifon tablait sur "une amélioration progressive et soutenue de sa croissance organique par rapport à 2025 et, surtout, une augmentation significative de sa marge d'Ebitda ajustée". Désormais, le groupe vise une amélioration significative de sa croissance organique, attendue à plus de 3%, et une augmentation sensible de sa marge d'Ebitda ajustée, de l'ordre de 100 points de base.

Jefferies a maintenu sa recommandation à conserver sur le titre, en visant 8 euros, soit un potentiel de baisse de 16% par rapport au cours de clôture de mardi.