Euronext Paris et BNP Paribas ont fait connaître à l'AMF que durant l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Amplitude Surgical initiée par Zydus MedTech (France) SAS, soit du 26 septembre au 9 octobre inclus, l'initiateur a acquis 5 964 678 actions.
Dans le détail, 3 381 024 actions Amplitude Surgical ont été acquises dans le cadre de la procédure semi-centralisée par Euronext Paris, et 2 583 654 par l'intermédiaire du membre de marché acheteur que l'initiateur a désigné.
Par conséquent, à la clôture de l'OPAS, Zydus MedTech (France) SAS détient, directement et indirectement, 47 097 741 actions Amplitude Surgical, soit 98,08% du capital et des droits de vote de cette société d'implants chirurgicaux.
Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris. La suspension de la cotation des actions est maintenue dans l'attente de la mise en oeuvre du retrait obligatoire.
10/10/2025
