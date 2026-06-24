Issu de la scission des activités de Holcim, Amrize récupère l'exposition américaine du cimentier suisse. Le groupe bénéficie d'un marché porteur, d'un vrai pouvoir de prix et d'un potentiel de croissance par acquisitions. Mais derrière ce récit séduisant, Amrize doit encore faire ses preuves.

Dans un papier publié il y a quelques semaines, nous expliquions que Holcim voulait changer son image de cimentier cyclique. Depuis la scission de ses activités nord-américaines, le groupe suisse apparaît plus resserré, plus lisible et plus tourné vers les solutions de construction durable. Mais cette transformation a aussi laissé derrière elle Amrize.

Pendant longtemps, Amrize était simplement la branche nord-américaine de Holcim, noyée au sein du grand groupe né du rapprochement entre Holcim et Lafarge. Pourtant, son activité était déjà bien différente du reste du groupe. Amrize construit des routes, des ponts, des usines, des entrepôts, des data centers, des logements et des rénovations.

Il y a un an, Holcim a donc choisi de séparer les deux. La scission a été totale. Les actionnaires du groupe suisse ont reçu une action Amrize pour chaque action Holcim détenue, donnant naissance à deux sociétés indépendantes. D’un côté, le groupe suisse conserve son profil industriel européen, encore très présent dans les matériaux de construction, mais avec l’ambition de renforcer ses activités adjacentes, plus rentables et moins gourmandes en capitaux. De l’autre, Amrize récupère le marché américain avec une exposition directe à la construction, aux cycles, aux plans d’infrastructures et aux besoins massifs en matériaux.

De la fondation au toit

Amrize se présente comme un fournisseur de solutions de construction “de la fondation au toit”. Le groupe vend surtout des matériaux comme le ciment, les granulats, le béton prêt à l’emploi, l'asphalte, mais aussi des solutions pour l'extérieur des bâtiments, notamment la toiture et l’isolation.

La vraie différence avec Holcim ne vient pas du mix produits qui reste globalement similaire. Holcim reste lui aussi très présent dans le ciment, les granulats et le béton, tout en cherchant à développer ses solutions de bâtiments à travers des acquisitions (comme le rachat de Xella). La vraie différence vient du périmètre. Amrize est presque entièrement américain. Le groupe réalise 77% de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis et le reste au Canada.

C’est ce qui rend le dossier plus facile à comprendre pour les investisseurs. L’entreprise se concentre sur le marché américain et profite de la construction massive, de la modernisation des infrastructures, de la réindustrialisation, des data centers, du logement et de la rénovation.

Le pouvoir de prix

Amrize vend des matériaux essentiels à la construction (ciment, granulats.. ). Ces activités sont locales, lourdes à déployer et difficiles à contourner, ce qui représente un avantage pour le groupe. On ne peut pas déplacer une carrière de granulats ni construire une cimenterie du jour au lendemain. Cela crée des barrières à l’entrée pour les concurrents et donne aux entreprises déjà installées un pouvoir de fixation de prix.

Une Amérique porteuse, mais pas magique

L’environnement actuel aux Etats-Unis constitue aussi un avantage. Les dépenses publiques soutiennent les infrastructures tandis que la réindustrialisation fait émerger de nouveaux projets d’usines, d’entrepôts et de sites industriels. Le secteur du résidentiel pourrait aussi repartir progressivement après plusieurs années pénalisées par les taux élevés.

Mais Amrize reste très exposée aux volumes, aux prix, aux coûts, à la météo, aux taux et au cycle immobilier.

La première publication trimestrielle l’a montré. Les matériaux lourds ont bien résisté, portés par le ciment et les granulats. En revanche, l’activité Building Envelope, qui regroupe notamment les solutions de toiture, a déçu les investisseurs. Les volumes ont baissé et les marges ont reculé.

C’est le premier grain de sable que rencontre l’entreprise. Amrize cherche à développer des solutions à plus forte valeur ajoutée dans l’extérieur du bâtiment. Mais cette activité est fortement exposée aux cycles de la construction, à la rénovation et aux décisions des clients.

Les acquisitions comme accélérateur

Le groupe bénéficie d’un bilan suffisamment solide pour réaliser des acquisitions. La stratégie adoptée consiste à acheter régulièrement des actifs locaux dans les matériaux ou des marques complémentaires dans l'extérieur du bâtiment.

Cette stratégie a du sens dans un secteur où la proximité compte beaucoup. Amrize peut ainsi renforcer son ancrage géographique, ajouter des volumes et mieux rentabiliser ses sites industriels.

Mais là encore, le marché demande des preuves. Les acquisitions créent de la valeur si les prix payés restent raisonnables et si les résultats sont visibles rapidement. Mais elles peuvent décevoir si le groupe achète trop cher ou s’éloigne de ses divisions les plus rentables.

Amrize doit donc encore prouver au marché qu’il est capable de créer de la valeur sans l’aide de son ancienne maison mère Holcim.