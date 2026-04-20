AMS confirme des négociations en vue d'un potentiel rachat

Advanced Medical Solutions Group (AMS) flambe à Londres (+14,47%, à 261 pence), après avoir déjà bondi de 5,07% au cours des deux dernières séances. La société a confirmé être en discussions en vue de son potentiel rachat.

Le développeur et fabricant indépendant de technologies de cicatrisation des tissus a confirmé de récentes rumeurs de presse. Il est donc en discussions avec TA Associates concernant une éventuelle offre portant sur l'intégralité du capital social émis et à émettre d'AMS.



La société précise qu'il n'est pas garanti qu'une offre ferme sera formulée, ni les conditions auxquelles une telle offre pourra être faite. La date limite pour que TA Associate annonce son intention ferme de formuler une offre, ou qu'elle indique qu'elle n'a pas l'intention de le faire est fixée au 16 mai.



Stifel précise que c'est désormais la quatrième fois en 18 mois qu'AMS fait l'objet d'un intérêt spéculé ou confirmé de la part de société de capital-investissement. Les analystes ne sont pas étonnés que des spéculations refassent surface étant donné qu'une partie de leur thèse d'investissement lors du passage à une recommandation à acheter en avril 2025 reposait sur le potentiel d'un intérêt de rachat.