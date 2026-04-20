AMS confirme des négociations en vue d'un potentiel rachat
Advanced Medical Solutions Group (AMS) flambe à Londres (+14,47%, à 261 pence), après avoir déjà bondi de 5,07% au cours des deux dernières séances. La société a confirmé être en discussions en vue de son potentiel rachat.
Le développeur et fabricant indépendant de technologies de cicatrisation des tissus a confirmé de récentes rumeurs de presse. Il est donc en discussions avec TA Associates concernant une éventuelle offre portant sur l'intégralité du capital social émis et à émettre d'AMS.
La société précise qu'il n'est pas garanti qu'une offre ferme sera formulée, ni les conditions auxquelles une telle offre pourra être faite. La date limite pour que TA Associate annonce son intention ferme de formuler une offre, ou qu'elle indique qu'elle n'a pas l'intention de le faire est fixée au 16 mai.
Stifel précise que c'est désormais la quatrième fois en 18 mois qu'AMS fait l'objet d'un intérêt spéculé ou confirmé de la part de société de capital-investissement. Les analystes ne sont pas étonnés que des spéculations refassent surface étant donné qu'une partie de leur thèse d'investissement lors du passage à une recommandation à acheter en avril 2025 reposait sur le potentiel d'un intérêt de rachat.
Advanced Medical Solutions Group plc est un développeur et fabricant indépendant de technologies de cicatrisation des tissus, basé au Royaume-Uni, qui se concentre sur la qualité des résultats pour les patients. Ses produits chirurgicaux, notamment des adhésifs tissulaires, des sutures, des hémostats, des dispositifs de fixation interne et des mastics internes, sont commercialisés sous les marques LiquiBand, RESORBA, LiquiBandFix8, LIQUIFIX, Peters Surgical, Ifabond, Vitalitec et Seal-G. Elle fournit également des pansements pour le traitement des plaies, tels que des alginates d'argent, des alginates et des mousses, sous sa marque ActivHeal et sous marque blanche. Son unité d'affaires chirurgicale comprend des adhésifs tissulaires, des sutures, des dispositifs biochirurgicaux et des dispositifs de fixation interne. L'unité commerciale Woundcare comprend un portefeuille multi-produits de pansements avancés pour le traitement des plaies et un portefeuille de matériaux médicaux en vrac spécialisés et de produits multicouches pour le traitement des plaies. Ses produits sont fabriqués au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Thaïlande, en Inde, en République tchèque et en Israël.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.