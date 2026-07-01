ams OSRAM a conclu la vente de sa division de capteurs analogiques/mixtes non optiques à Infineon pour 570 millions d'euros en espèces.
ams OSRAM avait annoncé le 4 février son recentrage stratégique vers la création du leader en photonique numérique, avec son ambition de devenir une puissance en photonique semi-conductrice ciblée et le leader en photonique numérique.
Cette transaction constitue une étape supplémentaire dans le portefeuille plus large d'ams OSRAM qui se recentre vers les vecteurs de croissance clés de la photonique numérique et soutient son plan accéléré de désendettement.
" Avec la conclusion réussie de cette transaction, une étape décisive pour renforcer notre bilan a été franchie, tout en continuant à affiner notre orientation stratégique pour construire le leader mondial de la photonique numérique ", a déclaré Aldo Kamper, DG d'ams OSRAM.
" Cette cession nous permet de concentrer davantage nos ressources sur notre activité principale et sur nos opportunités de croissance. "
ams Osram AG est une entreprise autrichienne spécialisée dans la fabrication de semi-conducteurs et de systèmes d'éclairage. La société exerce ses activités à travers deux segments : Semi-conducteurs et Lampes & Systèmes (L&S). Le segment Semi-conducteurs comprend des produits et des solutions à base de semi-conducteurs destinés aux clients des marchés finaux de l'automobile, des biens de consommation, de l'industrie et des technologies médicales. Son offre pour le marché automobile comprend des solutions LED (diodes électroluminescentes) différenciées pour les phares et autres éclairages avant, l'éclairage extérieur et l'éclairage d'ambiance intérieur des véhicules. En outre, l'unité commerciale Opto Semiconductors (OS) de la société est spécialisée dans les technologies d'émetteurs (LED et diodes laser), tandis que CMOS Sensors and ASICs (CSA) est spécialisée dans les capteurs et les circuits intégrés (CI) analogiques à signaux mixtes. Le segment L&S comprend des systèmes d’éclairage et d’éclairage, en particulier pour les marchés de l’automobile et de l’industrie. L’activité automobile de L&S comprend principalement des lampes halogènes, au xénon et de signalisation traditionnelles pour véhicules, des lampes et modules à LED, ainsi que des systèmes d’éclairage de modernisation.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.