ams Osram AG est une entreprise autrichienne spécialisée dans la fabrication de semi-conducteurs et de systèmes d'éclairage. La société exerce ses activités à travers deux segments : Semi-conducteurs et Lampes & Systèmes (L&S). Le segment Semi-conducteurs comprend des produits et des solutions à base de semi-conducteurs destinés aux clients des marchés finaux de l'automobile, des biens de consommation, de l'industrie et des technologies médicales. Son offre pour le marché automobile comprend des solutions LED (diodes électroluminescentes) différenciées pour les phares et autres éclairages avant, l'éclairage extérieur et l'éclairage d'ambiance intérieur des véhicules. En outre, l'unité commerciale Opto Semiconductors (OS) de la société est spécialisée dans les technologies d'émetteurs (LED et diodes laser), tandis que CMOS Sensors and ASICs (CSA) est spécialisée dans les capteurs et les circuits intégrés (CI) analogiques à signaux mixtes. Le segment L&S comprend des systèmes d’éclairage et d’éclairage, en particulier pour les marchés de l’automobile et de l’industrie. L’activité automobile de L&S comprend principalement des lampes halogènes, au xénon et de signalisation traditionnelles pour véhicules, des lampes et modules à LED, ainsi que des systèmes d’éclairage de modernisation.