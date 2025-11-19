Né du rachat du spécialiste de l'éclairage allemand Osram par le fabricant de semi-conducteurs autrichien AMS, le groupe n'a fait qu'enchaîner les déconvenues.

Mal financée - avec une montagne de dette à court terme à la veille d'une remontée des taux - cette combinaison visait à créer une référence mondiale dans le domaine de la santé et de l'automobile.

Manque de chance, les deux secteurs sont en stress majeur depuis plusieurs années. La bonne blague - qu'un spécialiste de l'éclairage a singulièrement manqué d’acuité sur ce coup - n'est donc pas sans mérite.

Ams-Osram subit en effet un recul persistant de son chiffre d'affaires sur les cinq dernières années. La pression sur ses marges reste aussi très forte. Elle le contraint désormais à réduire son budget de R&D pour tenter de préserver ses ratios de solvabilité.

Publiés hier, les résultats du troisième trimestre n'indiquent pas d'inflexion de tendance. Malgré la baisse de l'activité, les cash flows sont eux aussi sous forte pression. Ceci suscite naturellement une forte inquiétude des investisseurs face au levier préoccupant du groupe.

Celui-ci compose en effet avec une dette nette de 2 milliards de francs suisse - plus des deux tiers de la valeur d'entreprise - et affrontera en 2026 une échéance majeure de refinancement de 760 millions d'euros ; les deux échéances suivantes sont pour 2029, et atteignent prises ensemble 1,7 milliard d'euros.

Un plan de cession d'actifs de 500 millions d'euros a été préparé pour l'occasion. Sa réussite est une question de survie pour le groupe. Il est cependant à craindre qu'elle compromette sa compétitivité - déjà mise à mal - par la suite.